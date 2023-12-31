Capaian Kejaksaan Agung Tangani Perkara Korupsi Selama 2023

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melaksanakan dengan beragam kinerja di berbagai bidang antara lain Bidang Tindak Pidana Khusus, Bidang Pengawasan, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan, selama 2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Ketut Sumedana merincikan sejumlah capain yang berhasil dilakukan Korps Adhyaksa. Berikut ulasannya:

Bidang Pidana Khusus

Sepanjang 2023, Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani beberapa perkara dengan total kerugian keuangan negara dan perekonomian negara di antaranya senilai:

Rp29.983.884.854.798

USD 5.394.020

SGD 364.200

EU 4.290

RM 52.638

W24.000

PF56

Penanganan perkara tindak pidana korupsi pada bidang Tindak Pidana Khusus adalah:

Penyelidikan: 1.674 perkara

Penyidikan: 1.462 perkara

Penuntutan: 1.766 perkara

Eksekusi: 1.699 perkara

Kemudian, penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yaitu sebesar Rp 14.034.076.735 dengan rincian:

Pra-penuntutan: 104 perkara perpajakan

Penuntutan: 111 perkara perpajakan dan 3 perkara TPPU

Eksekusi: 63 perkara

Lalu, penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan TPPU yaitu sebesar Rp 5.138.146.370 dengan rincian:

Pra-penuntutan: 210 perkara kepabeanan dan cukai

Penuntutan: 239 perkara kepabeanan, cukai dan 15 perkara TPPU

Eksekusi: 210 perkara

Sedangkan, pengembalian keuangan negara dari penanganan tindak pidana perpajakan, kepabeanan, cukai dan TPPU dengan rincian sebagai berikut:

Denda, sebesar Rp 13.103.684.273,32

Uang pengganti, sebesar Rp 211.377.000

Hasil lelang, sebesar Rp 1.520.419.356

Biaya perkara, sebesar Rp 671.500