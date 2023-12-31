Mahfud MD Sapa Masyarakat Jelang Pergantian Tahun, Ini Harapannya di 2024

JAKARTA - Jelang pergantian tahun, Calon Wakil Presiden nomor urut 03, Mahfud MD mendadak main TikTok. Rupanya, ia memanfaatkan media sosial tersebut untuk menyapa masyarakat di momen malam tahun baru 2024,

Mahfud MD lantas mengajak masyarakat untuk semangat dan menjadikan 2024 lebih baik dari 2023. Selain itu, ia juga mengajak mereka untuk melakukan muhasabah diri.

Salah satunya, melalui sebuah hadits untuk mengingatkan masyarakat untuk menjadi sosok yang lebih baik dari hari sebelumnya.

"Dan barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka orang itu orang merugi," kata Mahfud, Minggu (31/12/2023).

Untuk itu, ia menekankan, tahun 2024 nanti tidak boleh sama dengan apa yang sudah dicapai pada 2023. Lebih diwaspadai lagi jika 2024 nanti lebih jelek dari apa yang dicapai pada 2023 lalu.

"Harus dan harus, tahun 2024 harus menjadi lebih baik dari tahun 2023," ujar Mahfud.

Pada kesempatan itu, Mahfud juga turut mengungkapkan tiga refleksi akhir tahun tentang Indonesia.

Salah satunya, kasus Ferdy Sambo yang baginya menjadi momen penting perbaikan penegakan hukum di Indonesia.

Lalu, Mahfud juga kembali mengungkit soal kasus korupsi dan pencucian uang, termasuk yang ditanganinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Karena itu, di momen tersebut, Mahfud juga kembali tegas menyatakan tidak ada pemakluman terhadap korupsi.