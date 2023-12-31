Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Video KDRT Oknum BNN ke Istri Disaksikan Anak-anaknya di Bekasi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |08:23 WIB
Viral! Video KDRT Oknum BNN ke Istri Disaksikan Anak-anaknya di Bekasi
Viral Oknum BNN Lakukan KDRT/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA- Viral video kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh seorang suami yang diduga anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) kepada sang istri di depan anak-anaknya.

Melansir akun instagram lensa_berita_jakarta, Minggu (31/12/2023), terlihat seorang suami diduga melakukan pemukulan terhadap seorang istri. Tidak hanya sekali dalam satu waktu dia melakukan beberapa kali penganiayaan dengan pemukulan.

Peristiwa KDRT itu juga disaksikan langsung oleh tiga anak-anak yang disebut merupakan anak dalam keluarga tersebut. Salah satu anak terlihat merasa ketakutan atas peristiwa tersebut.

Disebutkan, dalam video tersebut disebut suami yang melakukan pemukulan tersebut merupakan anggota yang bertugas di BNN Jakarta Timur. Peristiwa terjadi di Jalan Raya Jatiwaringin, Nomor 67 RT 009 RW 005 Jaticempaka, Pondok Gede Bekasi.

"Kasus KDRT kembali terjadi di Bekasi. Diduga oleh suaminya sendiri dari instansi BNN Cawang Jakarta Timur," tulis keterangan dalam video tersebut.

