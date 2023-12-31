Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Pendukung Ganjar-Mahfud Antusias dengan Caferavan Geruduk Blok M: Beda dari yang Lain

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |10:12 WIB
Warga Pendukung Ganjar-Mahfud Antusias dengan Caferavan Geruduk Blok M: Beda dari yang Lain
Caferavan geruduk Blok M (Foto: MPI)
JAKARTA - Salah seorang warga yang berdomisili di Rempoa, Tengerang Selatan, Gamma (47) mengaku antusias dengan gelaran Caferavan geruduk Blok M, Bulungan, Jakarta Selatan pada Sabtu (30/12/2023).

Diketahui, Caferavan Ganjar-Mahfud ini berbentuk mobil van yang diparkir di perempatan bulungan, di dekat pedagang gulai tikungan (gultik) legendaris di Blok M. Dalam gelaran Caferavan tersebut, warga disuguhkan pentas musik, kopi dan makan Gultik gratis.

Gamma yang mengaku pendukung loyalis Ganjar-Mahfud, merasa bangga bisa menghabiskan malam minggu bersama keluarga, di saat melintasi Blok M tersebut. Ia mengaku merasa bahagia karena juga mendapatkan kaus gratis dan merchandise guna mendukung pasangan calon Nomor urut 03, Ganjar-Mahfud.

"Saya kebetulan dari daerah Rempoa, Tangsel, kebetulan melintas disini ternyata ada acara mobil van ramai. Ternyata ini gelaran dukungan untuk pak Ganjar Pranowo, kebetulan saya dukung beliau. Ini beda dari yang lain acaranya," ujar Gamma di lokasi, Minggu (31/12/2023).

Gamma menjelaskan dirinya bisa ikut serta dalam gelaran kampanye tersebut, membuatnya bangga. Dia bahkan menegaskan, sudah mantap mendukung Ganjar-Mahfud untuk menang pilpres 2024.

"Banyak sekali alasan saya mendukung pak Ganjar, salah satunya rekam jejak kepemimpinan beliau di Jawa Tengah selama dua periode. Apalagi program SMK gratis itu untuk yang tidak mampu, sudah terbukti dan terobosan buat Indonesia saat ini," jelas Gamma.

"Pokoknya sudah mantap mendukung pak Ganjar. Sangat, sangat mantap. InsyaAllah pak Ganjar menang satu putaran," lanjut Gamma sembari tertawa.

Ketua Pelaksana Caferavan, Arya Lukito menyampaikan gelaran Caferavan yang hanya diadakan pada Sabtu (30/12/2023) ini ditujukan untuk menggaet perhatian milenial dan Gen Z. Dia mengatakan, kawasan perempatan Gultik di Blok M tersebut menjadi ikon pemilih Milenial dan Gen-Z di setiap malam minggu.

"Jadi intinya kita ingin menggaet kaum Gen Z dan Milenial, dimana kawasan perempatan Gultik di Bulungan Blok M ini menjadi semacam kawasan yang gemar digandrungi mereka. Jadi kita bisa sosialisasikan Visi-Misi Ganjar-Mahfud," ujar Arya.

