Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Seorang Sekuriti Tewas Tertabrak KRL di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |11:14 WIB
Tragis! Seorang Sekuriti Tewas Tertabrak KRL di Bogor
Sekuriti Tewas Tertabrak KRL
A
A
A

BOGOR – Seorang pria berinisial FL (29), meninggal dunia tertabrak KRL Commuter Line di Tanah Sareal, Kota Bogor. Jasadnya sudah dievakuasi ke rumah sakit.

Kapolsek Tanah Sareal Kompol Ariani mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 08.00 WIB pagi tadi. Kejadian tersebut diketahui oleh salah satu pedagang yang berada di samping rel kereta.

"Dan selanjutnya diberitahukan ke grup warga," kata Kompol Ariani dikutip di Bogor, Minggu (31/12/2023).

Polisi yang mendapatkan laporan tersebut langsung menuju lokasi untuk identifikasi. Diketahui, pria itu warga Tanah Sareal yang bekerja sebagai sekuriti.

"Adapun korban saat ini dalam kondisi meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut," ungkap perwira menengah tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027163/penumpang-mendengar-suara-benturan-dan-ledakan-usai-kereta-tabrakan-dengan-bus-di-perlintasan-zWdOLxNeYy.jpg
Penumpang Mendengar Suara Benturan dan Ledakan Usai Kereta Tabrakan dengan Bus di Perlintasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027138/kereta-tabrakan-dengan-bus-di-perlintasan-sebidang-slovakia-6-orang-tewas-BylxtqWXXK.jpg
Kereta Ekspres Tabrakan dengan Bus di Perlintasan Tewaskan 6 Orang, Pengemudi Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/608/3009969/pulang-beli-mi-bocah-10-tahun-tewas-tertabrak-kereta-di-serdang-bedagai-sumut-JMjbLjSM4M.JPG
Pulang Beli Mi, Bocah 10 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Serdang Bedagai Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/338/3006262/pemotor-tewas-usai-tertabrak-kereta-saat-hendak-menyeberang-HTaWI8Dek1.jpg
Pemotor Tewas Usai Tertabrak Kereta saat Hendak Menyeberang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/338/3005959/pengendara-motor-tewas-tertabrak-kereta-api-saat-nyeberang-rel-di-kemayoran-GzFJaXjFQX.jpg
Pengendara Motor Tewas Tertabrak Kereta Api saat Nyeberang Rel di Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/610/2998975/update-bus-tertabrak-kereta-rajabasa-satu-tewas-dan-belasan-orang-kritis-0xlwnShy7B.jpg
Update Bus Tertabrak Kereta Rajabasa, Satu Tewas dan Belasan Penumpang Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement