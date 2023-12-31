Tragis! Seorang Sekuriti Tewas Tertabrak KRL di Bogor

BOGOR – Seorang pria berinisial FL (29), meninggal dunia tertabrak KRL Commuter Line di Tanah Sareal, Kota Bogor. Jasadnya sudah dievakuasi ke rumah sakit.

Kapolsek Tanah Sareal Kompol Ariani mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 08.00 WIB pagi tadi. Kejadian tersebut diketahui oleh salah satu pedagang yang berada di samping rel kereta.

"Dan selanjutnya diberitahukan ke grup warga," kata Kompol Ariani dikutip di Bogor, Minggu (31/12/2023).

Polisi yang mendapatkan laporan tersebut langsung menuju lokasi untuk identifikasi. Diketahui, pria itu warga Tanah Sareal yang bekerja sebagai sekuriti.

"Adapun korban saat ini dalam kondisi meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut," ungkap perwira menengah tersebut.