Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Caferavan Ganjar-Mahfud Jangkau Kaum Muda, Datangi Pusat Keramaian di Bulungan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |13:08 WIB
Caferavan Ganjar-Mahfud Jangkau Kaum Muda, Datangi Pusat Keramaian di Bulungan
Caferavan Ganjar-Mahfud geruduk Bulungan (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Media kampanye keliling Caferavan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mulai bergerak menjangkau kaum muda urban yang aktif. Aksi pertama mereka dilakukan di Bulungan, Jakarta Selatan.

Tim Kreatif Caferavan Ganjar Mahfud, Yonni mengatakan, Caferavan Ganjar-Mahfud merupakan konsep baru dalam berkampanye. Caranya dengan berpindah-pindah untuk menggalang dukungan bagi paslon nomor urut 3.

"Caferavan Ganjar Mahfud ini akan aktif menjemput bola mendatangi tempat-tempat di mana kaum muda dan masyarakat berkumpul untuk menggelar panggung bincang-bincang dengan tema yang relevan, diselingi dengan hiburan," katanya, Minggu (31/12/2023).

Yonni menjelaskan, Caferavan Ganjar-Mahfud resmi diluncurkan pada 30 Desember 2023. Peresmian Caferavan Ganjar Mahfud ini dilakukan oleh Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud MD, Komisaris Jenderal (Purn) Gatot Eddy Pramono didampingi Deputi Kinetik Terirorial TPN, Luki Hermawan dan Politikus PDIP Prasetio Edi Marsudi.

Caferavan Ganjar-Mahfud, sambungnya, merupakan karya kolaborasi kompak dari para Relawan Ganjar Mahfud; Ganjar Untuk Indonesia (GUI), Mata Ganjar, KRAPU, ASJB, BARABAJA, Ganjaran Kita, Ganjarist, GWJ, Brigade Nasional, dan RGB.

"Untuk giat di Bulungan ini ‘Caferavan Ganjar Mahfud Gruduk Bulungan’ membagikan Kopi Gratis, dan voucher makan Gultik," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement