Caferavan Ganjar-Mahfud Jangkau Kaum Muda, Datangi Pusat Keramaian di Bulungan

JAKARTA - Media kampanye keliling Caferavan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mulai bergerak menjangkau kaum muda urban yang aktif. Aksi pertama mereka dilakukan di Bulungan, Jakarta Selatan.

Tim Kreatif Caferavan Ganjar Mahfud, Yonni mengatakan, Caferavan Ganjar-Mahfud merupakan konsep baru dalam berkampanye. Caranya dengan berpindah-pindah untuk menggalang dukungan bagi paslon nomor urut 3.

"Caferavan Ganjar Mahfud ini akan aktif menjemput bola mendatangi tempat-tempat di mana kaum muda dan masyarakat berkumpul untuk menggelar panggung bincang-bincang dengan tema yang relevan, diselingi dengan hiburan," katanya, Minggu (31/12/2023).

Yonni menjelaskan, Caferavan Ganjar-Mahfud resmi diluncurkan pada 30 Desember 2023. Peresmian Caferavan Ganjar Mahfud ini dilakukan oleh Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud MD, Komisaris Jenderal (Purn) Gatot Eddy Pramono didampingi Deputi Kinetik Terirorial TPN, Luki Hermawan dan Politikus PDIP Prasetio Edi Marsudi.

Caferavan Ganjar-Mahfud, sambungnya, merupakan karya kolaborasi kompak dari para Relawan Ganjar Mahfud; Ganjar Untuk Indonesia (GUI), Mata Ganjar, KRAPU, ASJB, BARABAJA, Ganjaran Kita, Ganjarist, GWJ, Brigade Nasional, dan RGB.

"Untuk giat di Bulungan ini ‘Caferavan Ganjar Mahfud Gruduk Bulungan’ membagikan Kopi Gratis, dan voucher makan Gultik," tuturnya.