Gempa M2,9 Guncang Kota Bogor Siang Ini

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 2,9 mengguncang Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/12/2023), siang.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 12:43 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:2.9, 31-Dec-2023 12:43:38WIB, Lok:6.74LS, 106.60BT (27 km BaratDaya KOTA-BOGOR-JABAR), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )