INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anak Pulang Usai Keluar Kota Cium Bau Tak Sedap, Temukan Ibunya Meninggal di Rumah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |15:39 WIB
Anak Pulang Usai Keluar Kota Cium Bau Tak Sedap, Temukan Ibunya Meninggal di Rumah
Ilustrasi (Foto : Freepik)
BOGOR - Perempuan berinisial DD (65), ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Saat ini, jenazahnya sudah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

Kapolsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin mengatakan jasad DD ditemukan pada Sabtu 30 Desember 2023. Berawal ketika sang anak berinisial RD pulang ke rumah mencium aroma menyengat.

"Sepulang dari luar kota sampai rumah saksi mencium bau tidak sedap. Lalu mendobrak pintu rumah yang terkunci dari dalam," kata Didin dalam keterangannya, Minggu (31/12/2023).

Ketika dilihat, anaknya melihat DD sudah meninggal dunia dalam posisi terlentang di lantai. Selanjutnya, temuan itu dilaporkan kepada RT dan kepolisian.

"Setelah mendapatkan informasi laporan, kami menghubungi pihak Inafis Polres Bogor, kemudian langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah ke RS Polri Kramatjati," jelasnya.

Pihak keluarga membuat surat pernyataaan menolak untuk dilakukan otopsi dan menerima kejadian ini sebagai takdir.

