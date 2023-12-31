Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Menangkan Ganjar-Mahfud, Relawan Turun ke Masyarakat Gelar Sembako Murah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |15:51 WIB
Menangkan Ganjar-Mahfud, Relawan Turun ke Masyarakat Gelar Sembako Murah
Relawan Ganjar Gelar Pasar Murah
A
A
A

JAKARTA - Harga Kebutuhan pokok semakin naik di penghujung tahun. Hal ini membuat relawan Jaringan Kerja Akar Rumput Bersama Ganjar (Jangkar Baja) menggelar kegiatan tebus sembako murah di halaman kantor Tim Pemenangan Daerah Ganjar- Mahfud (TPD GM), Jakarta.

"Acara kami kemas dengan konsep dari kita, oleh kita untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Diawali dengan senam sehat 'sat-set', refleksi akhir tahun 2023, hiburan dan tebus sembako murah. Acara ini terselenggara atas kerjasama Jangkar Baja, Krapu, RGB dan TPD GM DKI Jakarta," ujar Ketua Presidium Nasional Jangkar Baja, I Ketut Guna Artha, Minggu (31/12/2023).

Pria yang akrab disapa Igat ini, mengatakan acara tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat yang terdampak akibat naiknya harga sembako. Pihaknya menyediakan 700 paket sembako dalam acara tersebut.

"Tebus sembako murah, ini kami laksanakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak akibat kenaikan harga beras yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir,”ujarnya.

“Jadi sebelum tebus murah sembako 700 paket, warga yang hadir kami ajak ikut senam sehat," sambungnya.

Dia berharap, sebelum hari pencoblosan, seluruh organ relawan bisa solid memenangkan pasangan nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pasa pilpres 2024. Dia juga mengimbau seluruh relawan agar bergerak hingga akar rumput mensosialisasikan program pasangan Ganjar-Mahfud.

Halaman:
1 2
      
