Satu RT di DKI Jakarta Tergenang Banjir saat Malam Tahun Baru

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan bahwa satu Rukun Tetangga (RT) yang tergenang banjir saat terjadi hujan deras pada Minggu (31/12/2023) sore.

Hujan tersebut terjadi menjelang pergantian malam tahun baru 2024.

"Hanya satu RT di Cipulir Jakarta Selatan yang tergenang banjir dengan ketinggian 40 centimeter karena curah hujan tinggi," ujar Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Michael Sitanggang.

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Minggu (31/12/2023) kata Michael menyebabkan kenaikan status Pos Pesanggrahan Siaga 3 (Waspada) pada pukul 17:00 WIB dan menyebabkan genangan.

"BPBD mencatat saat ini terdapat genangan di 1 RT atau 0,003% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," tambahnya.

(Fakhrizal Fakhri )