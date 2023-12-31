Jalan Ditutup, Begini Suasana di Bundaraan HI di Malam Pergantian Tahun

JAKARTA - Polisi telah melakukan penutupan jalan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Minggu (31/12/2023) malam mengingat adanya Car Free Night (CFN). Saat ini, terpantau masyarakat sudah mulai berdatangan ke kawasan Bundaran HI.

Berdasarkan pantauan, polisi telah melakukan penutupan di semua jalanan yang menuju kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin pada Minggu malam sekira pukul 19.00 WIB. Kawasan Jalan Sudirman hingga Bundaran HI sampai Air Mancur telah steril dari kendaraan apapun, kecuali milik polisi.

BACA JUGA: Malam Tahun Baru di Banten Berpotensi Diguyur Hujan Lebat

Polisi sejatinya telah memberitahukan tentang penutupan tersebut sejak kemarin-kemarin, khususnya melalui media sosial milik polisi. Meski ada penutupan jalanan, kemacetan di sekitar kawasan Thamrin, tepat di sekitar Bundaran HI masih belum terjadi.

Mengingat saat ini merupakan akhir pekan, ditambah masih dalam suasana libur Natal dan Tahun Baru, masyarakat yang beraktivitas di jalanan terpantau tak begitu ramai sebagaimana hari biasa.

Biasanya, jalanan di kawasan Sudirman-Thamrin dan sekitar Bundaran HI, mulai dari Jalan Hos. Cokroaminoto, Jalan Kebon Kacang, Jalan Medan Merdeka terjadi kemacetan.

BACA JUGA: Satu RT di DKI Jakarta Tergenang Banjir saat Malam Tahun Baru

Kemacetan terjadi lantaran pada jam-jam saat ini, tepatnya sekira pukul 19.00 WIB masih dalam waktu jam pulang kantor. Namun, situasi arus lalu lintas di jalanan itu terpantau ramai lancar.

Saat ini, kawasan Bundaran HI pun mulai didatangi masyatakat yang hendak merayakan pergantian tahun. Umumnya, mereka datang bersama keluarganya, mulai dari saudara hingga anak-anaknya.

(Angkasa Yudhistira)