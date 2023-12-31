Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lengang! Jalur Puncak Mulai Diberlakukan Car Free Night Sambut Tahun Baru

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |21:47 WIB
Lengang! Jalur Puncak Mulai Diberlakukan <i>Car Free Night</i> Sambut Tahun Baru
Car Free Night di Jalur Puncak saat pergantian malam tahun baru. (Foto: Putra Ramadhani):
A
A
A

BOGOR - Polisi mulai menutup arus lalu lintas menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Penutupan ini merupakan bagian dari penerapan Car Free Night (CFN).

Pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, sekira pukul 21.10 WIB arus kendaraan dari arah Simpang Ciawi menuju Puncak. Penutupan ditandai dengan pendorongan kendaraan terakhir oleh polisi.

 BACA JUGA:

Setelah itu, polisi mulai menutup arus kendaraan yang akan menuju Puncak dengan water barrier. Tak hanya untuk mobil, CFN ini juga berlaku untuk motor kecuali kendaraan prioritas dan sembako.

Halaman:
1 2
      
