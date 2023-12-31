Lengang! Jalur Puncak Mulai Diberlakukan Car Free Night Sambut Tahun Baru

Car Free Night di Jalur Puncak saat pergantian malam tahun baru. (Foto: Putra Ramadhani):

BOGOR - Polisi mulai menutup arus lalu lintas menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Penutupan ini merupakan bagian dari penerapan Car Free Night (CFN).

Pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, sekira pukul 21.10 WIB arus kendaraan dari arah Simpang Ciawi menuju Puncak. Penutupan ditandai dengan pendorongan kendaraan terakhir oleh polisi.

Setelah itu, polisi mulai menutup arus kendaraan yang akan menuju Puncak dengan water barrier. Tak hanya untuk mobil, CFN ini juga berlaku untuk motor kecuali kendaraan prioritas dan sembako.