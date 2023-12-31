Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Stasiun Bundaran HI Padat Merayap, Pihak MRT Imbau Masyarakat Turun di Stasiun Terdekat

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |22:49 WIB
Stasiun Bundaran HI Padat Merayap, Pihak MRT Imbau Masyarakat Turun di Stasiun Terdekat
MRT padat jelang pergantian tahun baru. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan warga dari berbagai daerah, memadati kawasan Bundaran HI pada malam pergantian tahun baru 2024, Minggu (31/12/2023).

Pihak MRT menghimbau warga hendak menuju kawasan Bundaran HI, sebaiknya turun di Stasiun Dukuh Atas BNI dinilai tak jauh dari Bundaran HI.

Hal itu disampaikan Kepala Divisi Corporate Secretary PT. MRT Jakarta (Perseroda), Ahmad Pratomo melalui media sosial X (sebelumnya Twitter). Dengan meminta maaf atas ketidaknyamanan masyarakat selama menggunakan moda transportasi layanan terpadu tersebut.

"Saat ini kondisi Stasiun Bundaran HI sangat padat oleh penumpang, kepada penumpang yang menuju Stasiun Bundaran HI bisa turun di Stasiun terdekat, yaitu Stasiun Dukuh Atas BNI. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," himbau MRT melalui media sosial X dikutip pada Minggu (31/12/2023).

Ahmad menyebut bahwa kebijakan ini ditempuh secara situasional mengingat kepadatan terjadi di Stasiun Bundaran HI. Sehingga tidak terjadi kepadatan lagi, maka Stasiun Bundaran HI bakal dioperasikan secara normal kembali.

"Kebijakan ini berlaku secara situasional, dimana jika kondisi ini Stasiun Bundaran HI telah kondusif, maka rute pemberhentian dapat diberlakukan normal kembali hingga Stasiun Bundaran HI. MRT menghimbau masyarakat yang ingin ke area Bundaran HI agar dapat turun di Stasiun Dukuh Atas BNI," ujar pihak MRT.

Kendati dipadati masyarakat menyambut pergantian tahun baru di kawasan Bundaran HI, Ahmad menyebut bahwa MRT senantiasa melayani. Namun pihaknya menghimbau, agar masyarakat tertib dan mentaati peraturan yang berlaku.

