HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Detik-Detik Pergantian Tahun, Arus Lalin di Bundaran HI Stuck

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |23:40 WIB
Jelang Detik-Detik Pergantian Tahun, Arus Lalin di Bundaran HI <i>Stuck</i>
Suasana malam tahun baru di Bundaran HI. (Foto: Ari Sandita)
JAKARTA - Menjelang detik-detik malam pergantian tahun, kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat semakin semrawut. Selain arus lalu lintas yang terjadi stuck, parkiran liar menjamur, warga pun mulai menyemut.

Berdasarkan pantauan, arus lalu lintas di kawasan sekitar Bundaran HI mengalami stuck. Misalnya saja di Jalan Prof Moh Yamin dan Jalan Agus Salim. Kendaraan tak bisa melaju ke mana-mana lantaran dilakukan penutupan.

Pertunjukan Wayang Kulit Meriahkan Malam Tahun Baru di TMII 

Lalu, banyak pula masyarakat yang keluar masuk Bundaran HI dari arah jalan Sutan Syahrir. Parkir liar juga menjamir di kawasan jalan tersebut, membuat jalanan menyempit.

Sedangkan di kawasan Bundaran HI, warga semakin menyemut hingga membuat warga berdesakan. Warga baru bisa bernafas lega saat mereka berada di sekitaran gedung The Plaza.

Lengang! Jalur Puncak Mulai Diberlakukan Car Free Night Sambut Tahun Baru 

Adapun di kawasan The Plaza, terdapat arak-arakan yang menyuguhkan hiburan untuk warga. Mereka berjalan dari arah Monas ke Bundaran HI.

(Qur'anul Hidayat)

      
