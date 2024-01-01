Kapolri Pastikan Perayaan Tahun Baru 2024 Berjalan Aman dan Lancar

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memantau pengamanan perayaan pergantian tahun baru 2024 se-Indonesia melalui Vicon di Polda Metro Jaya, Minggu (31/12/2023).

Sigit mengatakan dari pantauannya bersama dengan Panglima, seluruh laporan yang disampaikan Kasatwil se-Indonesia, seluruh rangkaian perayaan tahun baru 2024 berjalan dengan aman, damai dan lancar.

"Baru saja kami bersama sama dengan Pak Panglima TNI dan jajaran melaksanakan pengecekan secara langsung terkait dengan kesiapan terakhir sekaligus kondisi terakhir kegiatan pengamanan jelang pergantian tahun. Secara umum disampaikan, Ahamdulillah sampai saat ini semua berjalan dengan aman dan lancar," kata Sigit kepada wartawan Polda Metro Jaya.

Sigit memastikan, personel gabungan TNI, Polri dan pihak terkait lainnya melakukan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Penjagaan personel gabungan dilakukan di tempat ibadah, lokasi wisata dan titik-titik lainnya yang menjadi konsentrasi masyarakat.

"Tercatat malam ini ada kurang lebih ada 984 titik kumpul yang sudah dilaporkan. Dan ada 44.734 personel gabungan kita gelar laksanakan pengamanan. Khusus untuk kegiatan malam tahun baru," ujar Sigit.

Sigit menyatakan, setidaknya ada 49.676 objek pengaman dengan 129.923 personel gabungan yang telah disiapkan pengamanan dan penjagaan oleh personel TNI, Polri dan unsur lainnya.

Lebih dalam, Sigit menekankan bahwa, perayaan tahun baru di Papua pun berjalan aman, damai dan lancar. Hal itu sebagaimana dilaporkan oleh Kapolda Papua dan Pangdam Panglima Kodam XVII/Cenderawasih.

"Tentunya dari beberapa informasi yang tadi kita laksanakan saat Vicon, Alhamdulillah khususnya wilayah Papua. Tadi Kapolda dan Pangdam melaporkam situasi terkendali masyarakat di sana malam ini. Kemudian juga ada yang melaksanakan kegiatan merayakan puncak akhir tahun di jembatan merah. Dan tentunya ini menjadi atensi kita untuk terus dijaga jangan sampai terjadi permasalahan baru," ucap Sigit.

Sementara untuk perayaan pergantian tahun di Jakarta, salah satunya di tempat wisata Ancol mengalami peningkatan cukup signifikan pengunjung.

Disisi lain, terkait arus lalu lintas, Sigit mengatakan bahwa, pihaknya kemungkinan bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) berupa One Way di jalan tol, untuk mencegah dan mengurai terjadinya potensi kemacaten kendaraan.

"Untuk antisipasi manakala ada puncak arus balik yang akan masuk kembali ke Jakarta. Secara khusus seluruhnya sampai dilaporkan dalam keadaan terkendali. Kita berharap ini semua bisa kita jaga, kita amankan dan bisa melewati dan masuk pergantian tahun dengan aman dan lancar," papar Sigit.

Lebih jauh, Sigit juga berharap, situasi kamtibmas akan terus berjalan aman, damai dan lancar seperti saat ini. Mengingat, usai Natal dan Tahun, Indonesia masih menghadapi proses tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Terkait hal itu, Sigit memastikan, pihak kepolisian beserta unsur lainnya, masih akan terus melakukan pengamanan dan penjagaan seluruh rangkaian proses Pemilihan Umum (Pemilu), usai mengamankan Natal dan Tahun Baru.