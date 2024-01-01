Peristiwa Hari Ini: Serangkaian Ledakan Bom di Indonesia

JAKARTA - 1 Januari merupakan tanggal dimulainya tahun yang baru. Pergantian tahun sendiri sudah dimulai sejak zaman Romawi. Kini, tanggal 1 Januari diperingati oleh seluruh manusia di belahan dunia sebagai awal tahun yang baru.

Selain tahun baru, terjadi beragam peristiwa pada 1 Januari seperti Nabi Muhammad SAW bersama bala tentaranya menaklukan Kota Mekkah hingga adanya ledakan bom di sejumlah daerah.

Berikut sejumlah peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi pada 1 Januari. Berikut ulasannya:

1.‎ Awal Mula Pergantian Tahun

Penetapan 1 Januari sebagai awal tahun baru yang baru sudah terjadi sejak zaman Romawi. ‎Awalnya, kalender Romawi hanya memiliki 10 bulan dan 304 hari. Kemudian, raja Numa Pompilus menambah dua bulan dalam setiap tahunnya.

Raja Numa Pompilus menambahkan bulan Januarius dan Februarius ke dalam penanggalan Romawi. Namun, penanggalan tersebut ternyata tidak selaras dengan matahari.

Kaisar Julius Caesar kemudian mengubahnya dengan berkonsultasi ke para astronomi dan matematikawan terkemuka pada zamannya. Setelah diperbaiki, Julius Caesar membuat kalender Julian yang selaras dengan matahari.

Dalam kalender Julian, ditetapkan tanggal 1 Januari sebagai hari pertama di tahun yang baru. Kalender Julian mirip dengan kalender Gregorian yang digunakan oleh sebagian besar negara di dunia.

2. Nabi Muhammad Bebaskan Makkah

Pembebasan Makkah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 atau tepatnya pada 10 Ramadhan 8 Hijriah. Pada tanggal tersebut, Nabi Muhammad SAW beserta pasukannya bergerak‎ dari Madinah ke Makkah.

BACA JUGA: Kapolri Pastikan Perayaan Tahun Baru 2024 Berjalan Aman dan Lancar

Merujuk Wikipedia, Nabi Muhammad dan pasukannya saat itu berhasil men‎guasai Mekkah secara keseluruhan dari kaum Quraisy tanpa adanya pertumpahan darah. Kemenangan itu dilakukan Nabi Muhammad dengan menghancurkan berhala yang ada di dalam serta sekitaran Ka'bah.

Dalam pembebasan tersebut terdapat dua tokoh pemimpin menemani Nabi Muhammad. Keduanya yakni, Khalid bin Walid dan Zubair bin Awwam. Ada sekira 1.000 pasukan yang diterjunkan Nabi Muhammad dalam pembebasan Makkah.

3. Republik Tiongkok (Taiwan) Resmi Berdiri

Republik Tiongkok atau Taiwan resmi berdiri pada 1 Januari 1912. Republik Tiongkok merupakan negara di Asia ‎Timur yang menguasai Taiwan, Kepulauan Pescadores, Quemoy, dan Kepulauan Matsu. Republik Tiongkok (Taiwan) berbeda dengan Republik Rakyat Tiongkok (China).

Republik Tiongkok dulunya merupakan Tiongkok daratan. Pemerintahan Republik Tiongkok berpindah ke Pulau Taiwan dan mendirikan Ibu Kota sementara yakni, Taipei. aat ini, Taiwan menjadi negara yang cukup maju dengan perkiraan penduduk pada 2018 sebanyak 23.577.271.