Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Deretan 3 Tragedi Terjadi pada Tahun Baru, Salah Satunya Ledakan Bom di Jaksel

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |05:00 WIB
Deretan 3 Tragedi Terjadi pada Tahun Baru, Salah Satunya Ledakan Bom di Jaksel
Ilustrasi (Foto: Sindonews)
A
A
A

JAKARTA - Seharusnya pergantian tahun dirayakan dengan suka cita dan penuh rasa bahagia. Namun, sejumlah peristiwa di Indonesia justru menggambarkan momen perayaan tahun baru yang kelam dan mematikan.

Sejumlah insiden letusan petasan hingga ledakan bom pernah terjadi pada malam pergantian tahun hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Okezone merangkum 3 tragedi yang terjadi saat malam tahun baru. Berikut ulasannya:

1. Ledakan Petasan di Denpasar

Ledakan petasan di Denpasar, Bali, pernah terjadi pada tahun 2014. Ketika merayakan tahun baru 2015, 9 warga Denpasar terkena ledakan petasan dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Melansir Okezone, 2 orang di antaranya mengalami luka serius akibat peristiwa itu.

Sementara itu, Pemerintah Kota Denpasar melarang warga untuk melakukan pesta kembang api pada tahun-tahun berikutnya, termasuk di tahun 2019.

Adanya pesta kembang api kerap mengganggu keamanan, hingga menyebabkan korban jatuh. Larangan itu juga dilakukan untuk perayaan tahun baru 2023 mendatang. Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, menyatakan bahwa kembang api termasuk petasan dan mercon tidak diperkenankan untuk dinyalakan selama perayaan malam pergantian tahun.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/338/3100483/sampah-xFQe_large.jpg
Sampah Perayaan Malam Tahun Baru di Jakarta Capai 120 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/338/3100326/malam_tahun_baru-KiMk_large.jpg
Malam Tahun Baru, Lautan Manusia Padati Bundaran HI Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/337/3100317/prabowo-r7VB_large.jpg
Malam Tahun Baru, Prabowo Tegaskan Sebagian Besar Pejabat Masih Bekerja di Kantor Masing-Masing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/338/3100246/tahun_baru-w3M8_large.jpg
Jelang Tahun Baru, 299 Ribu Kendaraan Terpantau Tinggalkan Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/338/3100105/ilustrasi_polisi_lakukan_penyekatan_jalan-pxKm_large.jpeg
Jelang Perayaan Tahun Baru 2025, Polres Metro Bekasi Sekat 3 Titik Jalur Menuju Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/338/3099959/rekayasa_lalu_lintas-t1qh_large.jpg
Malam Muhasabah di Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan Sisi Utara Jakpus Ditutup!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement