Deretan 3 Tragedi Terjadi pada Tahun Baru, Salah Satunya Ledakan Bom di Jaksel

JAKARTA - Seharusnya pergantian tahun dirayakan dengan suka cita dan penuh rasa bahagia. Namun, sejumlah peristiwa di Indonesia justru menggambarkan momen perayaan tahun baru yang kelam dan mematikan.

Sejumlah insiden letusan petasan hingga ledakan bom pernah terjadi pada malam pergantian tahun hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Okezone merangkum 3 tragedi yang terjadi saat malam tahun baru. Berikut ulasannya:

1. Ledakan Petasan di Denpasar

Ledakan petasan di Denpasar, Bali, pernah terjadi pada tahun 2014. Ketika merayakan tahun baru 2015, 9 warga Denpasar terkena ledakan petasan dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Melansir Okezone, 2 orang di antaranya mengalami luka serius akibat peristiwa itu.

Sementara itu, Pemerintah Kota Denpasar melarang warga untuk melakukan pesta kembang api pada tahun-tahun berikutnya, termasuk di tahun 2019.

Adanya pesta kembang api kerap mengganggu keamanan, hingga menyebabkan korban jatuh. Larangan itu juga dilakukan untuk perayaan tahun baru 2023 mendatang. Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, menyatakan bahwa kembang api termasuk petasan dan mercon tidak diperkenankan untuk dinyalakan selama perayaan malam pergantian tahun.