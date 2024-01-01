Misteri Hilangnya Pesawat Adam Air KI 574, Benarkah Lenyap di Segitiga Bermuda Indonesia?

JAKARTA - Pesawat Adam Air dengan nomor penerbangan KI 574 rute Surabaya-Manado hilang dari pantauan radar pada hari ini, tepatnya 1 Januari 2007, atau 17 tahun silam. Sampai saat ini nasib pesawat yang mengangkut 96 penumpang dan 6 awak pesawat ini seakan raib ditelan bumi.

Dalam peristiwa itu, pencarian besar-besaran bersama pihak asing sempat menunjukkan titik terang saat ekor pesawat Adam Air ditemukan seorang nelayan Majene pada 11 Januari 2007.

Setelah pencarian tak membuahkan hasil apa pun. Hanya serpihan-serpihan badan pesawat yang ditemukan.

Sementara kotak hitam Adam Air baru ditemukan pada hari ke-25 pencarian. Setelah itu lokasi hilangnya pesawat Adam Air tetap misteri hingga kini.

Benarkah pesawat ini masuk perangkap wilayah keramat Segitiga Bermuda Indonesia?

Kisah misterius Segitiga Bermuda di selatan Amerika Serikat dengan titik sudut Miami (di Florida), Puerto Rico (Jamaica), dan Bermuda ini juga masih misterius bagi banyak orang sampai saat ini.

Misteri demi misteri bahkan telah dicatat sejarah. Siapa pun yang masuk kawasan ini, akan lenyap.