Refleksi Akhir Tahun, Mahfud MD Cerita Pengungkapan Kasus Ferdy Sambo

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menceritakan keterlibatannya dalam membongkar kasus kasus Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri. Hal itu disampaikan Mahfud MD jelang pergantian tahun baru 2024, melalui siaran langsung akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd, Minggu (31/12/2023).

"Nah dalam konteks ini terkait dengan tugas saya sebagai Menkopolhukam tentu amat banyak hal yang menjadi catatan saya untuk direfleksikan dan untuk di kontemplasikan. Pertama tugas saya kan Menko Polhukam saya mau bicara tentang penegakan hukum misalnya kasus Sambo," ucap Mahfud.

BACA JUGA:

Dalam kasus tersebut, Mahfud awalnya, merasa curiga dari berbagai keterangan pihak yang menangani perkara tersebut. Sebab Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J, awalnya disebut-sebut tewas ditembak oleh Bharada E atau Richard Eliezer.

"Saya sendiri merasa ragu ada tembak-menembak seperti itu karena konstruksi perkaranya tidak jelas, jumpa persnya juga seperti tidak masuk akal dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) nya sudah diacak-acak," katanya.

BACA JUGA:

Berkat kerja sama berbagai elemen dan desakan masyarakat, atas perkara yang dianggapnya janggal ini, Mahfud pada saat itu berani menegaskan kalau Bharada E bukanlah pelaku sebenarnya. Hingga di persidangan terbukti, kalau pelaku pembunuhan berencana Brigadir J ialah Sambo.