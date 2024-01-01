Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Keberhasilan Mahfud MD Ungkap Kasus Korupsi Indosurya Jadi Refleksi Akhir Tahun 2023

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |05:21 WIB
Keberhasilan Mahfud MD Ungkap Kasus Korupsi Indosurya Jadi Refleksi Akhir Tahun 2023
Mahfud MD. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Keberanian Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam menyikat habis pelaku koruptor tidak bisa diragukan lagi. Kasus koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya jadi refleksi akhir tahun Mahfud, karena secara tegas memberantas korupsi di Indonesia.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, pada saat itu geram, lantaran para pelaku di kasus KSP Indosurya justru dinyatakan bebas murni oleh pengadilan. Pihaknya pun saat itu melayangkan protes dan melakukan berbagai cara agar kasus tersebut bisa ditelusuri kebenarannya.

BACA JUGA:

Tanggapan Mahfud MD soal Koruptor Dipenjara dan Dimiskinkan: Bisa! 

"Ada juga kasus Indosurya, kasus Indosurya itu adalah kasus korupsi sebanyak Rp106 triliun dibawa ke pengadilan, oleh pengadilan tingkat pertama dinyatakan bebas murni, lalu waktu itu begitu dibebaskan oleh pengadilan kita protes," ucap Mahfud melalui siaran langsung akun Instagram pribadinya, @mohmahfudmd, Minggu (12/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155138/rkuhap-D0Nc_large.jpg
Komnas Perempuan Usul RKUHAP Mengatur Penyelidik Harus Beri Kesimpulan Suatu Laporan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154561/mpr-8ZPD_large.jpg
MPR dan MA Sepakat Penegakan Hukum Berpihak pada HAM dan Mediasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3146901/prabowo_naikkan_gaji_hakim_ky_harus_diikuti_komitmen_moral_jaga_integritas-TQvl_large.jpg
Prabowo Naikkan Gaji Hakim, KY: Harus Diikuti Komitmen Moral Jaga Integritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/337/3116416/profesor-poSQ_large.jpg
Berkontribusi dalam Hukum Industri & Perdagangan, Profesor Ariawan Gunadi Raih Penghargaan Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113609/asas_dominus_litis_di_rkuhap_dinilai_ciptakan_lembaga_monopolistik-aOuN_large.jpg
Asas Dominus Litis di RKUHAP Dinilai Ciptakan Lembaga Monopolistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/09/337/3112114/hasil_survei_lsi_soal_penegakan_hukum-VYAZ_large.jpeg
41,6 Persen Masyarakat Nilai Baik Soal Penegakan Hukum di 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement