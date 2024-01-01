Keberhasilan Mahfud MD Ungkap Kasus Korupsi Indosurya Jadi Refleksi Akhir Tahun 2023

JAKARTA - Keberanian Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam menyikat habis pelaku koruptor tidak bisa diragukan lagi. Kasus koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya jadi refleksi akhir tahun Mahfud, karena secara tegas memberantas korupsi di Indonesia.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, pada saat itu geram, lantaran para pelaku di kasus KSP Indosurya justru dinyatakan bebas murni oleh pengadilan. Pihaknya pun saat itu melayangkan protes dan melakukan berbagai cara agar kasus tersebut bisa ditelusuri kebenarannya.

"Ada juga kasus Indosurya, kasus Indosurya itu adalah kasus korupsi sebanyak Rp106 triliun dibawa ke pengadilan, oleh pengadilan tingkat pertama dinyatakan bebas murni, lalu waktu itu begitu dibebaskan oleh pengadilan kita protes," ucap Mahfud melalui siaran langsung akun Instagram pribadinya, @mohmahfudmd, Minggu (12/12/2023).