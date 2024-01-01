Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PVMBG Catat Gempa Sumedang Diduga Akibat Sesar Aktif Cileunyi-Tanjungsari

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |07:14 WIB
PVMBG Catat Gempa Sumedang Diduga Akibat Sesar Aktif Cileunyi-Tanjungsari
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Hendra Gunawan menduga gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Minggu (31/12/2023) akibat sesar aktif Sesar Cileunyi-Tanjungsari. Diketahui gempa M4,8 dan sejumlah gempa susulan terjadi di Kabupaten Sumedang dan turut dirasakan di sejumlah wilayah sekitar.

"Berdasarkan posisi lokasi pusat gempa bumi dan kedalaman dari data BMKG, maka kejadian gempa bumi ini diperkirakan akibat aktivitas sesar aktif yaitu Sesar Cileunyi – Tanjungsari," kata Hendra saat dikonfirmasi, Senin (1/1/2024).

Hendra menjelaskan, berdasarkan data Badan Geologi (BG) Sesar Cileunyi – Tanjungsari merupakan sesar mendatar mengiri, sebarannya mulai dari selatan Desa Tanjungsari menerus ke timur laut hingga lembah Sungai Cipeles, dan nilai laju geser berkisar antara 0,19 - 0,48 mm/tahun.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut bahwa gempa bumi yang terjadi di Sumedang diduga disebabkan adanya aktivitas sesar aktif. Diketahui, Sumedang diguncang gempa bumi berkekuatan M4,8.

"Dengan memperhatikan episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam jumpa persnya secara daring, Minggu (31/12/2023).

Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa Sumedang PVMBG
