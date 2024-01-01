Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini, Kepala BNPB Tinjau Penanganan Bencana Gempa Sumedang M4,8

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |07:22 WIB
Hari Ini, Kepala BNPB Tinjau Penanganan Bencana Gempa Sumedang M4,8
Kepala BNPB, Suharyanto (foto: dok BNPB)
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto akan meninjau penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dengan magnitudo 4,8 pada Senin (1/1/2024) hari ini.

Nantinya, Kepala BNPB akan didampingi oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Kepala Pusat Pengendali dan Operasi (Kapusdalops) serta Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Sebelumnya, sebanyak 331 pasien RSUD Sumedang yang terdiri dari 248 pasien rawat inap dan 83 pasien IDG dievakuasi ke halaman gedung dan lima tenda yang ditempatkan di jalan raya setelah terjadi gempa bumi M 4.8 pada hari Minggu (31/12) pukul 20.34 WIB.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, hasil perkembangan kaji cepat oleh tim gabungan, ada tiga bangunan rumah sakit yang retak meliputi gedung Paviliun, VIP dan Sakura. Tim terus menyisir titik lain untuk pengecekan lebih lanjut.

Sementara itu, RS Pakuon dalam kondisi aman, namun seluruh pasien tetap dievakuasi keluar gedung sebagai antisipasi hingga kondisi dapat dipastikan aman dan terkendali.

“Adapun wilayah Babakan Hurip, ada 53 rumah rusak dan sebanyak 200 warga dievakuasi ke lapangan terdekat. Tim gabungan saat ini sedang mendirikan tenda lapangan untuk menampung warga terdampak,” ucapnya.

