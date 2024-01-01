Gempa M3,1 Guncang Poso Sulteng

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,1 mengguncang wilayah Poso, Sulawesi Tengah, pada Senin (1/1/2024), sekira pukul 07.03 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.30 Lintang Selatan - 120.51 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.1, 01-Jan-2024 07:03:15WIB, Lok:1.30LS, 120.51BT (29 km BaratLaut POSO-SULTENG), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)