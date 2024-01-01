Perayaan Pergantian Tahun, Mahfud MD: Tahun 2024 Harus Lebih Baik dari 2023

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor urut 03, Mahfud MD, berharap tahun 2024 bisa lebih baik dari 2023. Harapan itu, dipanjatkan Mahfud menjelang pergantian tahun 2024 saat menyapa masyarakat melakui live TikTok dan Instagram miliknya.

Mengutip salah satu hadits, Mahfud mengingatkan, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang beruntung. Tapi, sambung Mahfud, orang yang hari ini lebih jelek dari kemarin, maka dia orang terkutuk.

"Dan barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka orang itu orang merugi," kata Mahfud, Minggu (31/12/2023) malam.

Kendati demikian, Mahfud menekankan, tahun 2024 nanti tidak boleh sama dengan apa yang sudah dicapai pada 2023. Apalagi, kata Mahfud, bila sampai tahun 2024 nanti lebih jelek dari apa yang dicapai pada 2023 lalu.

"Harus dan harus, tahun 2024 harus menjadi lebih baik dari tahun 2023," ujar Mahfud.

Pada kesempatan itu, Mahfud turut mengungkapkan tiga refleksi akhir tahun tentang Indonesia. Antara lain kasus Sambo yang bagi Mahfud menjadi momen penting perbaikan penegakan hukum di Indonesia.