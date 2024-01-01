Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Keluarga Ganjar Pranowo Live di Medsos Sapa Netizen saat Malam Pergantian Tahun 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |07:58 WIB
Ketika Keluarga Ganjar Pranowo <i>Live</i> di Medsos Sapa Netizen saat Malam Pergantian Tahun 2024
Ganjar dan Atikoh saat live di medsos (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ada momen menarik dari perayaan malam pergantian tahun baru 2024 yang dilakukan oleh keluarga calon Presiden RI 2024 Ganjar Pranowo. Dalam momen ini, Ketiganya merayakan bersama lewat siaran langsung di Instagram sang anak semata wayang.

Diketahui, Ganjar dan istrinya, Siti Atikoh Supriyanti baru saja selesai mengikuti doa dan solawat kebangsaan di Lapangan Sapta Rengga, Bandungan, Kabupaten Semarang, Minggu (31/12/2023) saat malam pergantian tahun berlangsung.

Di saat yang sama, anak semata wayang mereka Muhammad Zinedine Alam Ganjar sedang siaran langsung di akun media sosial instagramnya. Ganjar pun bergabung.

"Ayah di mana?," sapa Alam saat Ayahnya yang turut bergabung.

"Ini di (Kabupaten) Semarang. Baru selesai pengajian sama Gus Ali Gondrong. Ini sama Bunda," ucap Ganjar menjawab.

Alam kemudian memyampaikan bahwa dirinya telah berada di hotel di Semarang. Alam sengaja menyusul ke Semarang untuk bertemu dan berkumpul di awal tahun 2024.

"Honey udah makan belum? Ayah sama Bunda makan dulu ya, nanti kita ketemu," ucap Atikoh diiyakan Alam.

