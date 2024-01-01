Gempa M3,4 Guncang Kabupaten Jayapura Papua

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi dengan magnitudo 3,4 mengguncang Kabupaten Jayapura, Papua pada Senin (1/1/2024) pagi.

"Mag:3.4, 01-Jan-2024 07:34:47WIB, Lok:2.97LS, 139.87BT (2 km Timur Laut KAB-JAYAPURA-PAPUA), Kedalaman:10 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG menyebut Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

Hingga berita ini ditayangkan belum diketahui dampak gempa yang terjadi di wilayah Kabupaten Jayapura tersebut.

(Awaludin)