Gempa M3,8 Guncang Kabupaten Cianjur Jabar

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 3,8 mengguncang wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin (1/1/2024) pagi.

"Mag:3.8, 01-Jan-2024 07:59:21WIB, Lok:7.01LS, 107.19BT (21 km Tenggara KAB-CIANJUR-JABAR), Kedalaman:168 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG menyebut informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

Hingga berita ini ditayangkan belum diketahui dampak gempa yang terjadi di wilayah Kabupaten Cianjur.

(Awaludin)