Gempa M4,8 Sumedang, PVMBG Minta Masyarakat Tenang dan Tetap Waspada

JAKARTA - Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Hendra Gunawan memberikan sejumlah rekomendasi pasca gempa bumi M4,8 dan gempa susulan lainnya di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ia meminta masyarakat tetap tenang dan waspada.

"Masyarakat diimbau tetap tenang, mengikuti arahan serta informasi dari petugas BPBD setempat, tetap waspada dengan gempa bumi susulan dan jangan terpancing isu yang tidak bertanggungjawab terkait gempa bumi," kata Hendra saat dikonfirmasi, Senin (1/1/2024).

"Bagi penduduk yang rumahnya mengalami kerusakan agar mengungsi ke tempat aman sesuai arahan petugas BPBD setempat," tambahnya.

Hendra pun meminta agar bangunan di Kabupaten Sumedang yang dikelilingi sesar aktif mulai dari Sesar Cileunyi-Tanjungsari maupun Sesar Lembang.