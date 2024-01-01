Sat Set Capai Indonesia Unggul, Ganjar Akan Bentuk Kabinet Sesuai Skill dan Ekspertis

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkesempatan untuk menghadiri dan memberikan sambutan dalam acara sarasehan bersama eksponen, alumnus, dan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Jakarta pada hari Kamis 18 Desember 2023 silam.

Pada kesempatan tersebut, Ganjar mengungkapkan objektivitas serta ketegasannya dalam memilih barisan kabinet serta pengisi jabatan lain di pemerintahan saat dirinya terpilih nanti.

Dengan kata lain, para menteri, komisaris, dan pejabat lainnya nanti akan murni dipilih berdasarkan ekspertis masing-masing untuk dapat bekerja dengan efisien mencapai Indonesia Unggul. Memberantas KKN memang menjadi salah satu program prioritas pasangan Ganjar-Mahfud.

Hal tersebut dibuktikan dengan ucapan mantan Gubernur Jawa Tengah ini untuk menegakkan meritokrasi di lingkungan pemerintahan, mulai dari Kabinet hingga BUMN.

Namun, tidak menutup kemungkinan relawan pendukung pasangan presiden-wakil presiden nomor urut 3 ini untuk berada di jabatan pemerintahan atau BUMN, namun relawan itu harus memenuhi persyaratan, kemampuan, serta dianggap mampu untuk memikul tanggungjawab yang akan diberikan dengan baik.