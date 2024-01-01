Sambut Tahun 2024, Jokowi: Indonesia Siap Hadapi Tantangan di Masa Depan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) semangat dan optimistis bahwa Indonesia telah di jalan yang benar dalam melangkah ke tahun 2024.

Hal itu disampaikannya lewat unggahan ucapan ‘Selamat Tahun Baru 2024’ di akun resmi instagramnnya.

Kepala Negara awalnya mengenang bahwa Indonesia pada 2023 kemarin telah bekerja keras. Kerja keras dilakukan untuk memulihkan akibat dari pandemi Covid-19.

“Tahun 2023 kita mengingat bulan-bulan yang diisi dengan kerja keras untuk memulihkan bengkalai yang ditinggalkan oleh pandemi, kekeringan panjang dan situasi dunia yang penuh ketidakpastian” tulis Jokowi dalam akun instagram @jokowi dikutip Senin (1/1/2024).

Mantan Wali Kota Solo itu menyatakan bahwa Indonesia pun mampu melewati masa kerja keras itu. Hal itu, kata dia, juga tidak terlepas dari gotong royong antar masyarakat.

“Indonesia bisa melalui semua tantangan itu berkas persatuan dan gotong royong,” katanya.