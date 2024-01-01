Hary Tanoe : Terima Kasih 2023, Selamat Tahun Baru 2024

JAKARTA – Tahun 2023 penuh dinamika dalam berkarya. Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe) mengucapkan selamat Tahun Baru 2024 kepada seluruh masyarakat di Tanah Air.

“Terima kasih 2023. Selamat Tahun Baru 2024 untuk seluruh masyarakat Indonesia,” papar HT pada laman Instagram miliknya, Senin (01/01/2024).

Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat agar bahu membahu bergandengan tangan untuk mewujudkan kesejahteraan.

“Mari kita bergandengan tangan, bergerak cepat untuk Indonesia yang lebih baik, unggul dan sejahtera,”imbuhnya.

Dalam berbagai kesempatan, Hary Tanoe berjanji bahwa Perindo akan selalu menjadi partai yang memperjuangkan untuk rakyat kecil demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera,”tegasnya.