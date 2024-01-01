Gempa M3,5 Guncang Kabupaten Jayapura, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan 3,5 mengguncang wilayah Kabupaten Jayapura, Papua, pada Senin (1/1/2024) sekira pukul 11.28 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 3.00 Lintang Selatan - 139.91 Bujur Timur. Pusat gempa berada di darat hal itu terlihat dari peta gempa dari BMKG.

"#Gempa Mag:3.5, 01-Jan-2024 11:28:22WIB, Lok:3.00LS, 139.91BT (6 km Tenggara KAB-JAYAPURA-PAPUA), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)