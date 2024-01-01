Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kaleidoskop 2023: Putri Ariani Bikin Heboh Tanah Air, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates!

Awaludin , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |14:32 WIB
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

 

SEORANG anak bangsa membawa nama indonesia ke kancah dunia dengan suara merdunya. Dia adalah Putri Ariani, penyanyi muda berbakat memukau juri dan penonton ajang pencarian bakat di Amerika Serikat, "America's Got Talent 2023".

Dalam audisi tersebut, Putri nyanyikan ciptaannya sendiri berjudul "Loneliness". Hal ini yang membawa dirinya mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell. Alhasil, penyanyi pop solo disabilitas netra wanita setelah berhasil menempati posisi ke empat teratas.

Putri Ariani juga berhasil membuktikan kemampuannya berkolaborasi dengan artis terkenal. Bahkan, Putri tampil bersama DJ terkenal Alan Walker di gelaran TikTok Awards 2023.

Dia juga diundang ke istana untuk secara khusus menyanyi di depan presiden Joko Widodo hingga berdendang di momen peringatan kemerdekaan Republik Indonesia RI.

