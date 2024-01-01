Mahfud MD Tekankan Pentingnya Moral kepada Mahasiswa Hukum

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, berpesan kepada mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan hukum. Menurutnya bukan hanya kepintaran, moral juga diperlukan sebagai sarjana hukum.

“Bagi saya yang lebih penting daripada modal kuliah hukum itu yakni moralnya,” kata Mahfud saat menggelar interaksi, dikutip Senin (1/1/2024).

Alasannya, penegakan hukum itu selalu didasari dengan moral. Sebaliknya, kepintaran yang tidak diikuti moral justru menurutnya akan memanfaatkan kepintarannya untuk berbuat kriminal.