Kisah Tragis Teuku Markam, Sosok Konglomerat Penyumbang 28 kg Emas Monas yang Dipenjara di Era Orde Baru

JAKARTA- Kisah tragis Teuku Markam, sosok konglomerat penyumbang 28 kg emas monas yang dipenjara di era orde baru. Dalam hal ini, dia orang terkaya asal Aceh di era pemerintahan Presiden Soekarno.

BACA JUGA: Yenny Wahid Ungkap Legacy dari Presiden Soekarno hingga Jokowi

Kekayaan yang dimilikinya berasal dari bisnis impor mobil, plat baja, dan senjata.Diketahui, semasa hidupnya Teuku Markam terus berjuang untuk membela Tanah Air hingga ia mengembuskan napas terakhir pada 1985.

Berikut kisah tragis Teuku Markam, sosok konglomerat penyumbang 28 kg emas monas yang dipenjara di era orde baru:

Teuku Markam menggeluti dunia usaha dengan sejumlah aset berupa kapal dan beberapa dok kapal di Palembang, Medan, Jakarta, Makassar, Surabaya.

Bisnis Teuku Markam mengimpor mobil Toyota Hardtop dari Jepang, besi beton, plat baja dan mengimpor senjata atas persetujuan Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) dan Presiden.

BACA JUGA: Momen Ribuan Umat Muslim Bermunajat untuk Kemerdekaan Palestina di Monas

Komitmen Teuku Markam adalah mendukung perjuangan RI sepenuhnya termasuk pembebasan Irian Barat serta pemberantasan buta huruf yang dilakukan oleh Soekarno.