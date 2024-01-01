Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Tragis Teuku Markam, Sosok Konglomerat Penyumbang 28 kg Emas Monas yang Dipenjara di Era Orde Baru

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |15:09 WIB
Kisah Tragis Teuku Markam, Sosok Konglomerat Penyumbang 28 kg Emas Monas yang Dipenjara di Era Orde Baru
Kisah tragis Teuku Markam (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Kisah tragis Teuku Markam, sosok konglomerat penyumbang 28 kg emas monas yang dipenjara di era orde baru. Dalam hal ini, dia orang terkaya asal Aceh di era pemerintahan Presiden Soekarno.

Kekayaan yang dimilikinya berasal dari bisnis impor mobil, plat baja, dan senjata.Diketahui, semasa hidupnya Teuku Markam terus berjuang untuk membela Tanah Air hingga ia mengembuskan napas terakhir pada 1985.

Berikut kisah tragis Teuku Markam, sosok konglomerat penyumbang 28 kg emas monas yang dipenjara di era orde baru:

Teuku Markam menggeluti dunia usaha dengan sejumlah aset berupa kapal dan beberapa dok kapal di Palembang, Medan, Jakarta, Makassar, Surabaya.

Bisnis Teuku Markam mengimpor mobil Toyota Hardtop dari Jepang, besi beton, plat baja dan mengimpor senjata atas persetujuan Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) dan Presiden.

Komitmen Teuku Markam adalah mendukung perjuangan RI sepenuhnya termasuk pembebasan Irian Barat serta pemberantasan buta huruf yang dilakukan oleh Soekarno.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174900//bank_indonesia-2e0M_large.jpg
Isu Jual 11 Ton Cadangan Emas, BI Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/278/3174011//tambang-ZPJQ_large.jpg
Operasional Proyek Tambang Pani Jadi Penopang Emiten EMAS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173394//emas-IFBa_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Cetak Rekor Lagi, Tembus Rp2,2 Juta per Gram!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171557//emas-nMxT_large.jpg
Harga Emas Antam Naik Lagi, Berikut Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167573//harga_emas-YPGS_large.jpg
Harga Emas Antam Naik Terus, Hari Ini Tembus Rp2.044.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/278/3166783//ihsg-JqTi_large.jpg
Efek Demo, IHSG Diprediksi Melemah di Awal September 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement