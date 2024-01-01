Ucapkan Selamat Tahun Baru, Kapolri Ajak Masyarakat Jaga Keamanan dan Ketentraman

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan selamat Tahun Baru 2024 pada semua masyarakat Indonesia. Dia juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga Indonesia tetap akan dan tentram.

Ucapan itu disampaikan Jenderal Listyo Sigit melalui akun Instagramnya @listyosigitprabowo pada Senin (1/1/2024). Listyo menyebutkan, hari-hari di tahun 2023 telah dilewati dengan suka ataupun duka.

Lalu, kata dia, terdapat pula catatan yang bisa menjadi modal dan optimisme dslam berbenah diri menjadi pribadi yang lebih unggul lagi dalam menghadapi tantangan zaman ke depannya.

"Hari-hari telah kita lewati dengan suka duka selama tahun 2023, banyak catatan yang bisa menjadi modal dan optimisme kita dalam berbenah menjadi pribadi yang lebih unggul guna menghadapi tantangan zaman kedepan merajut cita-cita bangsa menuju Indonesia Emas 2045," tulis Listyo di akun Instagramnya sebagai dilihat pada Senin (1/1/2024).