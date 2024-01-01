Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jepang Dilanda Tsunami, Kemlu Cek Kondisi Ribuan WNI

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |18:21 WIB
Jepang Dilanda Tsunami, Kemlu Cek Kondisi Ribuan WNI
Tsunami Jepang (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tengah berkoordinasi dengan KBRI Tokyo dan KJRI Osaka usai Gempa bermagnitudo sekitar (M) 7,4 melanda prefektur Ishikawa, Jepang pada hari ini, Senin (1/1/2024), pada pukul 16.10 JST atau 14.10 WIB.

Hal ini dilakukan guna mengetahui dampak gempa dan tsunami di negeri sakura tersebut.

Selain itu, KBRI dan KJRI juga tengah berkoordinasi dengan otoritas setempat dan simpul masyarakat Indonesia.

"Kemlu saat ini sedang berkoordinasi dengan KBRI Tokyo dan KJRI Osaka untuk mengetahui dampak gempa dan tsunami. KBRI masih pastikan kondisi mereka,"kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha dalam keterangannya Senin, (1/1/2024).

Dia juga melaporkan bahwa ada sebanyak 1.315 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Jepang. Ribuan WNI itu telah diminta waspada akan gempa susulan.

"Sistem lapor diri KBRI Tokyo mencatat terdapat 1.315 WNI yang menetap di Prefektur Ishikawa," katanya.

KBRI Tokyo dan KJRI Osaka telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat WNI tetap waspada atas gempa susulan dan tsunami dan selalu memantau informasi dan arahan otoritas setempat.

"Peringatan tsunami di sepanjang pesisir barat Jepang masih belum dicabut hingga malam hari ini waktu Jepang,"ucapnya.

