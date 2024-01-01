Diguncang Gempa Dahsyat, 4 Prefektur di Jepang Diterjang Tsunami hingga 5 Meter

JAKARTA - Gempa dahsyat berkekuatan Magnitudo 7,4 mengguncang sejumlah Prefektur atau wilayah di Jepang, Senin (1/1/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi sekira pada pukul 16.10 waktu bagian Jepang.

Gempa dahsyat tersebut dilaporkan juga menimbulkan tsunami. Salah seorang Pejabat Pusat Kerjasama Internasional Jepang (JICE), Takagi Hitoshi melaporkan, ada empat prefektur yang diterjang tsunami dengan ketinggian 3 hingga 5 meter.

"Prefektur Ishikawa, Toyama, Niigata, dan Fukui yang terdapat yang tinggi 3-5 meter," kata Takagi Hitoshi kepada MNC Portal Indonesia.

Takagi menjelaskan, wilayah Jepang yang terkena dampak paling parah yaitu di daerah yang berdekatan dengan Pusat gempa. Salah satunya, Prefektur Ishikawa. Tak sedikit bangunan yang roboh di Prefektur Ishikawa.

"Kerugian material telah terjadi di Prefecture Ishikawa, rumah warga roboh, kebakaran terjadi, gempa susulan masih berlangsung 15 kali sejak 16.10 sampai kini, waktu standar Jepang," jelasnya.