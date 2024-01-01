Kemlu: 1.315 WNI di Prefektur Ishikawa Diimbau Waspada Gempa Susulan dan Tsunami Jepang

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melaporkan bahwa ada sebanyak 1.315 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Jepang.

Ribuan WNI itu telah diminta waspada akan gempa susulan dan tsunami susulan usai gempa bermagnitudo sekitar (M) 7,4 melanda prefektur Ishikawa, Jepang pada hari ini, Senin (1/1/2024), pada pukul 16.10 JST atau 14.10 WIB.

"Sistem lapor diri KBRI Tokyo mencatat terdapat 1.315 WNI yang menetap di Prefektur Ishikawa," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha dalam keterangannya Senin, (1/1/2024).

KBRI Tokyo dan KJRI Osaka telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat WNI tetap waspada atas gempa susulan dan tsunami dan selalu memantau informasi dan arahan otoritas setempat.

"Peringatan tsunami di sepanjang pesisir barat Jepang masih belum dicabut hingga malam hari ini waktu Jepang,"ucapnya.