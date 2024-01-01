Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Relawan Ganjar-Mahfud Dianiaya Oknum TNI, TPN Ajak Semua Pihak Menahan Diri

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |20:36 WIB
Relawan Ganjar-Mahfud Dianiaya Oknum TNI, TPN Ajak Semua Pihak Menahan Diri
Oknum TNI keroyok relawan pendukung Ganjar-Mahfud (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Aksi kekerasan oknum aparat TNI dari terhadap relawan Ganjar-Mahfud terjadi di Boyolali, Jateng, pada Sabtu 30 Desember 2023.

TPN Ganjar-Mahfud pun menyesalkan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum prajurit TNI itu.

“Kami mendesak pimpinan TNI untuk mengusut tuntas tindak kekerasan anggotanya terhadap warga sipil,” ujar Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Ammarsjah Purba, Senin (1/1/2024).

Dalam kampanye pilpres situasinya memang cenderung memanas, oleh karenanya semua pihak diharapkan bisa menahan diri, tidak mudah terpancing provokasi.

“Kita boleh menduga apa yang terjadi di Boyolali kemarin, ada juga faktor psikologis, bahwa baik pelaku maupun korban kekerasan, sama-sama masih berjiwa muda yang cenderung temperamental,” tambah Ammar.

Ia menilai bahwa seharusnya aparat turut menjaga situasi kampanye Pilpres 2024 tetap kondusif.

“Sebagai aparat negara, idealnya bersikap netral, yakni menjaga situasi masa kampanye tetap kondusif dan aman, ini yang kita harapkan,” ujar Ammar.

