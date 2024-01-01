Mahfud MD Live TikTok, Ini Kata TPN

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyebut aksi live TikTok calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, untuk meraih suara dan dukungan seluas-luasnya.

“Untuk memaksimalkan suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini reaching out seluas luasnya,” kata Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa, Senin (1/1/2024).

Ide live TikTok, kata Andika, merupakan kerja dan masukan dari seluruh pendukung termasuk Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud. Strategi itu pun dianggap baik demi mendapatkan suara publik khususnya pengguna TikTok.