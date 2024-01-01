Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Live TikTok, Ini Kata TPN

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |20:55 WIB
Mahfud MD Live TikTok, Ini Kata TPN
Mahfud MD live TikTok, ini kata TPN. (MPI/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

 

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyebut aksi live TikTok calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, untuk meraih suara dan dukungan seluas-luasnya.

“Untuk memaksimalkan suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini reaching out seluas luasnya,” kata Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa, Senin (1/1/2024).

Ide live TikTok, kata Andika, merupakan kerja dan masukan dari seluruh pendukung termasuk Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud. Strategi itu pun dianggap baik demi mendapatkan suara publik khususnya pengguna TikTok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
