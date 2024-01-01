Pergantian Tahun di Bundaran HI, Masyarakat Bergemuruh Saksikan Ratusan Drone

JAKARTA - Kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat disesaki warga Jakarta dan sekitarnya guna merayakan malam pergantian tahun pada Senin (1/1/2024) dinihari ini. Masyarakat pun bergemuruh menyaksikan ratusan drone menandakan pergantian tahun.

"Yeeee Selamat Tahun Baru," kata sejumlah warga di kawasan Bundaran HI, Senin (1/1/2024).

Pada malam bergantian tahun ini, ribuan warga memadati kawasan Bundaran HI. Mereka umumnya datang bersama keluarga hingga pasangannya.

BACA JUGA:

Tak sedikit warga yang berdoa pula sambil menyaksikan kembang api dan ratusan drone tanda pergantian tahun agar pada tahun 2024 ini hidupnya menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ada pula warga yang datang bersama kekasihnya sampai berdoa agar hubungannya bisa sampai ke pelaminan.

"Mudah-mudahan bisa nikah tahun ini yah Yang," kata sepasang kekasih sambil menyaksikan kembang api.

BACA JUGA: Malam Tahun Baru di Banten Berpotensi Diguyur Hujan Lebat

Selain kembang api, tepat di kawasan Bundaran HI diterbangkan sekitar 500 drone. Warga pun bersorak saat menyaksikan ratusan drone tersebut.

(Qur'anul Hidayat)