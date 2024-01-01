Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelayanan SIM Diliburkan Hari Ini, Perpanjangan Bisa Dilakukan 2-3 Januari

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |06:25 WIB
Pelayanan SIM Diliburkan Hari Ini, Perpanjangan Bisa Dilakukan 2-3 Januari
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada hari ini, Senin (1/1/2024) masih diliburkan. Hal ini dalam rangka libur Nasional tahun baru 2024. Informasi ini terlihat dalam akun media sosial TMC Polda Metro Jaya.

"Tanggal 30 Desember 2023 s.d 1 Januari 2024 pelayanan di Satpas Daan Mogot, Unit Satpas DKI Jakarta, Unit Gerai SIM DKI Jakarta dan Unit SIM Keliling diliburkan, dan pelayanan penerbitan SIM dibuka kembali pada hari Selasa, 2 Januari 2024," tulis TMC Polda Metro Jaya di akun X.

Informasi yang sama juga ditujukan untuk masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku SIM. Masyarakat yang sudah memasuki masa habis berlakunya pada tanggal 30 Desember 2023-1 Januari 2024.

Awal Tahun 2024, Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan 

"Bagi pemegang SIM yang masa berlakunya habis pada tanggal 30 Desember 2023 s.d 1 Januari 2024, dapat melaksanakan perpanjangan SIM pada tanggal 2 s.d 3 Januari 2024 dengan mekanisme perpanjangan," tulis berikutnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
