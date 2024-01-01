Pelayanan SIM Diliburkan Hari Ini, Perpanjangan Bisa Dilakukan 2-3 Januari

JAKARTA - Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada hari ini, Senin (1/1/2024) masih diliburkan. Hal ini dalam rangka libur Nasional tahun baru 2024. Informasi ini terlihat dalam akun media sosial TMC Polda Metro Jaya.

"Tanggal 30 Desember 2023 s.d 1 Januari 2024 pelayanan di Satpas Daan Mogot, Unit Satpas DKI Jakarta, Unit Gerai SIM DKI Jakarta dan Unit SIM Keliling diliburkan, dan pelayanan penerbitan SIM dibuka kembali pada hari Selasa, 2 Januari 2024," tulis TMC Polda Metro Jaya di akun X.

BACA JUGA:

Informasi yang sama juga ditujukan untuk masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku SIM. Masyarakat yang sudah memasuki masa habis berlakunya pada tanggal 30 Desember 2023-1 Januari 2024.

BACA JUGA:

Awal Tahun 2024, Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan

"Bagi pemegang SIM yang masa berlakunya habis pada tanggal 30 Desember 2023 s.d 1 Januari 2024, dapat melaksanakan perpanjangan SIM pada tanggal 2 s.d 3 Januari 2024 dengan mekanisme perpanjangan," tulis berikutnya.

(Qur'anul Hidayat)