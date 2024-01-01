Angkot Tabrak PKL di Petamburan Jakpus, Satu Orang Terluka

JAKARTA - Sebuah angkot mengalami kecelakaan lalu lintas (laka lantas) menabrak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Aipda KS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat pada Senin (1/1/2024) pagi.

Dalam unggahan video laman Instagram @seputar_jaksel terlihat sebuah angkot ringsek pada bagian depan. Sedangkan gerobak PKL terlihat porak poranda dan isinya berserakan.

"Sopir angkutan umum menabrak gerobak pedagang minuman di pinggir Jalan Aipda KS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat," tulis caption laman Instagram @seputar_jaksel.

Sementara itu, terpisah Kasatlantas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Gomos Simamora mengatakan pihaknya akan mengecek ke tempat kejadian perkara (TKP). Menurutnya saat ini belum ada laporan terkait laka lantas tersebut.

"Sampai saat belum ada laporan, nanti di cek. Korban belum ada yang laporan, kami cek," ucap Gomos.

(Awaludin)