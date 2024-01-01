Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sempat Ditutup, Jalan Harsono Arah Ragunan Kembali Dibuka

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |13:40 WIB
Sempat Ditutup, Jalan Harsono Arah Ragunan Kembali Dibuka
Sempat ditutup, Jalan Harsono arah Ragunan kembali dibuka. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Guna mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di kawasan Jalan Harsono RM, Pasar Minggu, Jakarta Selatan menuju Taman Margasatwa Ragunan (TMR), polisi melakukan penutupan jalan. Namun, jalan yang ditutup tersebut kini telah kembali dibuka.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Jalan Harsono RM dari arah Mampang menuju Ragunan telah dibuka petugas pada Senin (1/1/2024) sekira pukul 13.00 WIB. Dibukanya kembali jalanan itu lantaran kemacetan dari arah Mampang ke arah Ragunan sudah tak lagi sampai ke ujun Gedung Kementan.

Polisi dan Dishub DKI sejak pagi melakukan penutupan di Jalan Harsono RM, tepat di sekitar lampu merah Kementrian Pertanian.

Kendaraan dari arah Lebak Bulus, Mampang, dan TB Simatupang tak bisa melintasi Jalan Harsono RM mengarah ke Ragunan.

Ditutupnya Jalan Harsono RM tepat di sekitar Lampu Merah Kementan membuat masyarakat yang hendak berlibur di kebun binatang Ragunan itu memilih berjalan kaki. Itu karena angkutan umum yang biasanya melintas ke Ragunan harus berputar-putar dahulu agar bisa sampai ke tempat wisata itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176137//wisata_malam_ragunan-2w1K_large.jpg
Pengunjung Wisata Malam Ragunan Keluhkan Minimnya Penerangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176129//ragunan-Ks3n_large.jpg
Jumlah Pengunjung Wisata Malam Ragunan Tembus 2.900 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176121//wisata_malam-Kzco_large.jpg
Wisata Malam Ragunan, Tidak Seluruh Satwa Bisa Dilihat Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176116//ragunan-A7d9_large.jpg
Warga Serbu Ragunan Jajal Sensasi Wisata Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/25/3176081//ecar-YWsf_large.jpg
Night at The Ragunan Zoo, Pengunjung Bisa Keliling Lihat Satwa dengan E-Car
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/25/3176086//night_at_the_ragunan_zoo_ini_daftar_lengkap_tarif_dan_jadwal-nIRu_large.jpg
Night at the Ragunan Zoo, Ini Daftar Lengkap Tarif dan Jadwal 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement