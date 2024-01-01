Sempat Ditutup, Jalan Harsono Arah Ragunan Kembali Dibuka

JAKARTA - Guna mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di kawasan Jalan Harsono RM, Pasar Minggu, Jakarta Selatan menuju Taman Margasatwa Ragunan (TMR), polisi melakukan penutupan jalan. Namun, jalan yang ditutup tersebut kini telah kembali dibuka.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Jalan Harsono RM dari arah Mampang menuju Ragunan telah dibuka petugas pada Senin (1/1/2024) sekira pukul 13.00 WIB. Dibukanya kembali jalanan itu lantaran kemacetan dari arah Mampang ke arah Ragunan sudah tak lagi sampai ke ujun Gedung Kementan.

Polisi dan Dishub DKI sejak pagi melakukan penutupan di Jalan Harsono RM, tepat di sekitar lampu merah Kementrian Pertanian.

Kendaraan dari arah Lebak Bulus, Mampang, dan TB Simatupang tak bisa melintasi Jalan Harsono RM mengarah ke Ragunan.

Ditutupnya Jalan Harsono RM tepat di sekitar Lampu Merah Kementan membuat masyarakat yang hendak berlibur di kebun binatang Ragunan itu memilih berjalan kaki. Itu karena angkutan umum yang biasanya melintas ke Ragunan harus berputar-putar dahulu agar bisa sampai ke tempat wisata itu.