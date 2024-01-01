Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Urai Kepadatan Lalu Lintas di Ragunan, Polisi Berlakukan Buka Tutup Jalan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |13:52 WIB
Urai Kepadatan Lalu Lintas di Ragunan, Polisi Berlakukan Buka Tutup Jalan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kasatlantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Yunita Natalia Rungkat menyebut jajaran Satlantas memberlakukan buka tutup, dan mengalihkan arus lalu lintas (lalin) menuju tempat wisata Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan pada Senin (1/1/2024).

Hal itu bertujuan untuk mengurai kepadatan lalu lintas pengunjung Taman Margasatwa Ragunan dalam rangka libur Tahun Baru 2024.

"Iya (memberlakukan rekayasa lalu lintas menuju Taman Margasatwa Ragunan). Sifatnya buka tutup dan menyesuaikan situasi kepadatan lalu lintasnya," kata Yunita saat dikonfirmasi.

Yunita menambahkan, bahwa pengalihan arus lalu lintas dilakukan di Gerbang Utama Taman Margasatwa Ragunan dialihkan menuju Pintu Barat.

"Utamanya di Gerbang Utama Ragunan, dialihkan melalui Pintu Barat," ungkapnya.

(Awaludin)

      
