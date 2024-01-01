Libur Tahun Baru 2024, Jalanan di Ragunan Macet Parah

JAKARTA - Libur Tahun Baru 2024 ini menjadi momen bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur. Salah satu tempat wisata ramai dikunjungi adalah Taman Margasatwa Ragunan (TMR) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Akibat membludaknya pengunjung, arus lalu lintas di Jalan Harsono RM macet total.

Berdasarkan pantauan pada Senin (1/1/2024) siang sekira pukul 13.00 WIB, arus lalu lintas dari arah Jalan TB Simatupang ke kebun binatang Ragunan macet parah.

Waktu tempuh yang biasanya hanya memakan waktu sekitar 5-10 menit dari lampu merah Kementerian Pertanian (Kementan) kini harus memakan waktu 30-50 menit.

Kemacetan mengular terjadi dari sebelum Gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan hingga ke depan Pintu Masuk Utama Ragunan. Kendaraan sepeda motor pun tak bisa melajukan kecepatannya hingga melebihi 10 km per jam.

Macetnya Jalan Harsono terjadi lantaran banyak kendaraan menurunkan penumpang di sekitar pintu masuk Ragunan. Lalu, adanya antrean kendaraan di pintu masuk Ragunan yang hendak memasuki kawasn kebun binatang tersebut.