Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Bekasi Tangkap Maling Telanjang, Pelaku Ngaku Miliki Ilmu Tak Terlihat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |14:06 WIB
Warga Bekasi Tangkap Maling Telanjang, Pelaku Ngaku Miliki Ilmu Tak Terlihat
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

BEKASI - Viral aksi seorang pria yang hendak melakukan pencurian di rumah warga. Pria itu melakukan aksinya dengan telanjang tanpa menggunakan sehelai busana pun.

Video viral ini diunggah di akun instagram @bekasi24jamcom. Dalam video itu terlihat pelaku tengah di rekam warga lantaran posisi telanjang bulat di depan rumah warga lainnya.

Usut punya usut, pria tersebut hendak menerapkan ilmu yang dipelajarinya. Pria itu berbusana dengan alasan agar dirinya tidak terlihat orang lain.

Ilmu yang diterapkan terlihat gagal lantaran warga sekitar memergokinya. Ia pun menjadi bulan-bulanan warga lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160427/viral-l2pE_large.jpg
Wanita Cantik Ini Hidup Mewah Bergelimang Harta Bak Sosialita, Ternyata Residivis Maling Berlian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement