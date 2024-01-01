Warga Bekasi Tangkap Maling Telanjang, Pelaku Ngaku Miliki Ilmu Tak Terlihat

BEKASI - Viral aksi seorang pria yang hendak melakukan pencurian di rumah warga. Pria itu melakukan aksinya dengan telanjang tanpa menggunakan sehelai busana pun.

Video viral ini diunggah di akun instagram @bekasi24jamcom. Dalam video itu terlihat pelaku tengah di rekam warga lantaran posisi telanjang bulat di depan rumah warga lainnya.

Usut punya usut, pria tersebut hendak menerapkan ilmu yang dipelajarinya. Pria itu berbusana dengan alasan agar dirinya tidak terlihat orang lain.

Ilmu yang diterapkan terlihat gagal lantaran warga sekitar memergokinya. Ia pun menjadi bulan-bulanan warga lainnya.