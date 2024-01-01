Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ragunan Diserbu Pengunjung, Jalanan Jadi Tempat Parkir Dadakan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |14:29 WIB
Ragunan Diserbu Pengunjung, Jalanan Jadi Tempat Parkir Dadakan
Taman Margasatwa Ragunan diserbu pengunjung, jalanan jadi tempat parkir dadakan. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

 

JAKARTA - Kawasan Taman Margasatwa Ragunan (TMR) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dibanjiri pengunjung pada libur Tahun Bru, Senin (1/1/2024) siang. Antrean kendaraan pun tak terhindarkan, khususnya di Pintu Masuk Motor di bagian Utara Ragunan. Alhasil, tak sedikit pengunjung memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan.

Berdasarkan pantauan MPI di lokasi, antrean panjang terjadi di pintu masuk motor bagian utara Ragunan. Kendaraan yang hendak melintasi jalanan samping Ragunan pun kesulitan. Pasalnya, antrean kendaraan itu hampir menutupi bagian Jalan Harsono RM mengarah ke Gedung Pusat Pelatihan Olahraga.

Mengularnya antrean motor di Pintu Masuk Utara Ragunan membuat masyarakat memilih parkir di luar kawasan kebun binatang tersebut. Misalnya saja di sepanjang Jalan Harsono RM mengarah Gedung Pusat Pelatihan Olahraga. Mulai dari setelah Pintu Masuk Utara Ragunan, Pintu Keluar Utara Ragunan, hingga ke bagian ujung jalanan atau depan Gedung Pusat Pelatihan Olahraga dipenuhi motor yang parkir.

Jalanan sepanjang lebih dari 200 meter tersebut dipenuhi parkiran motor di dua sisinya. Alhasil, hanya terdapat satu ruang pada bagian tengahnya saja untuk kendaraan bisa berlalu lalang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176137//wisata_malam_ragunan-2w1K_large.jpg
Pengunjung Wisata Malam Ragunan Keluhkan Minimnya Penerangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176129//ragunan-Ks3n_large.jpg
Jumlah Pengunjung Wisata Malam Ragunan Tembus 2.900 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176121//wisata_malam-Kzco_large.jpg
Wisata Malam Ragunan, Tidak Seluruh Satwa Bisa Dilihat Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176116//ragunan-A7d9_large.jpg
Warga Serbu Ragunan Jajal Sensasi Wisata Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/25/3176081//ecar-YWsf_large.jpg
Night at The Ragunan Zoo, Pengunjung Bisa Keliling Lihat Satwa dengan E-Car
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/25/3176086//night_at_the_ragunan_zoo_ini_daftar_lengkap_tarif_dan_jadwal-nIRu_large.jpg
Night at the Ragunan Zoo, Ini Daftar Lengkap Tarif dan Jadwal 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement