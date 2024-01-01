Ragunan Diserbu Pengunjung, Jalanan Jadi Tempat Parkir Dadakan

JAKARTA - Kawasan Taman Margasatwa Ragunan (TMR) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dibanjiri pengunjung pada libur Tahun Bru, Senin (1/1/2024) siang. Antrean kendaraan pun tak terhindarkan, khususnya di Pintu Masuk Motor di bagian Utara Ragunan. Alhasil, tak sedikit pengunjung memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan.

Berdasarkan pantauan MPI di lokasi, antrean panjang terjadi di pintu masuk motor bagian utara Ragunan. Kendaraan yang hendak melintasi jalanan samping Ragunan pun kesulitan. Pasalnya, antrean kendaraan itu hampir menutupi bagian Jalan Harsono RM mengarah ke Gedung Pusat Pelatihan Olahraga.

Mengularnya antrean motor di Pintu Masuk Utara Ragunan membuat masyarakat memilih parkir di luar kawasan kebun binatang tersebut. Misalnya saja di sepanjang Jalan Harsono RM mengarah Gedung Pusat Pelatihan Olahraga. Mulai dari setelah Pintu Masuk Utara Ragunan, Pintu Keluar Utara Ragunan, hingga ke bagian ujung jalanan atau depan Gedung Pusat Pelatihan Olahraga dipenuhi motor yang parkir.

Jalanan sepanjang lebih dari 200 meter tersebut dipenuhi parkiran motor di dua sisinya. Alhasil, hanya terdapat satu ruang pada bagian tengahnya saja untuk kendaraan bisa berlalu lalang.