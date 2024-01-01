Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Tahun Baru 2024, 90 Ribu Orang Kunjungi Taman Margasatwa Ragunan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |14:42 WIB
Libur Tahun Baru 2024, 90 Ribu Orang Kunjungi Taman Margasatwa Ragunan
Libur tahun baru 2024, 90 ribu orang kunjungi Taman Margasatwa Ragunan, Jaksel. (MPI/Ari Sandita)
JAKARTA - Taman Margasatwa Ragunan (TMR) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dibanjiri pengunjung pada Senin (1/1/2024). Tercatat lebih dari 90 ribu pengunjung memadati kawasan kebun binatang tersebut.

"Data pukul 14.00 WIB ini tercatat ada 90.495 pengunjung yang mendatangi Ragunan," ujar Humas TMR, Wahyudi Bambang saat dikonfirmasi, Senin (1/1/2024).

Menurutnya, 90 ribu lebih pengunjung itu datang dengan membeli tiket secara online sebanyak 5.422 orang dan secara offline sebanyak 85.073 orang. Tercatat kendaraan sepeda ontel sebanyak 79 unit dan paling banyak sepeda motor.

"Sepeda motor tercatat ada 11.775 unit. mobil pribadi sebanyak 4.326 unit, dan bus sebanyak 29 unit," tuturnya.

